Індія успішно випробувала квазібалістичну ракету Pralay дальністю до 500 км

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Індійська Організація оборонних досліджень і розробок (DRDO) успішно провела випробування квазібалістичної ракети Pralay, дальність польоту якої становить від 150 до 500 кілометрів. Запуск відбувся біля узбережжя штату Одіша.

«Успішно провели льотні випробування ракети Pralay — розробки індійського виробництва — біля узбережжя штату Одіша», — йдеться в повідомленні глави оборонного відомства.

За словами Раджнатха Сингха, випробування відбулися в межах оцінювальних тестів за участю замовника. Усі поставлені цілі були успішно досягнуті, що підтвердили дані, отримані за допомогою різноманітних вимірювальних засобів на полігоні.

«Цей успішний запуск став ще одним важливим кроком у зміцненні власного оборонного потенціалу Індії», — додав міністр.

Pralay — це твердопаливна ракета класу «земля — земля», розроблена індійськими фахівцями. Заявлена дальність її польоту становить від 150 до 500 км.

Ракета оснащена твердопаливним двигуном, сучасною системою навігації та інтегрованою бортовою електронікою.

Однією з головних особливостей Pralay є її квазібалістична траєкторія польоту. На відміну від звичайних балістичних ракет, такі боєприпаси можуть рухатися за нижчою траєкторією та змінювати напрямок польоту під час руху.

DRDO successfully conducted the flight test of the indigenously developed Pralay Missile off the coast of Odisha today at 1110 hrs. The test was conducted as part of user evaluation trials and successfully met all the stipulated objectives, as validated by data captured through various range instruments. This successful trial marks another significant milestone in strengthening India’s indigenous defence capabilities. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 5, 2026

Здатність маневрувати ускладнює виявлення та перехоплення квазібалістичних ракет системами протиракетної оборони.

Про це повідомив міністр оборони Індії Раджнатха Сингха в соціальній мережі X.

Раніше балістична ракета FP-7 пройшла бойове застосування, однак її використання є економічно недоцільним через високу вартість.

Балістична ракета FP-9 проходить фінальні випробування.

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