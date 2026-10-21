Індія в ООН виступила проти негативної характеристики країни — The Hindu

У США, на засіданні Третього комітету Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку Індія заявила, що права людини не повинні бути інструментом політичного тиску чи вибіркового ставлення до держав. Про це повідомляє The Hindu.

Позиція Індії

Позицію представила заступниця секретаря Міністерства закордонних справ Індії Барха Тамракар. Вона сказала, що Індія заперечує проти перетворення тверджень і неповних статистичних даних на негативну характеристику країни, яку індійська сторона назвала найбільшою демократією світу.

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За словами Тамракар, Індія взаємодіє з міжнародними механізмами захисту прав людини. Така взаємодія, за її позицією, має спиратися на діалог, консультації та співпрацю, а її принципами мають бути невибірковість і прозорість.

Контекст виступу

Заява пролунала під час розгляду в Третьому комітеті Генасамблеї ООН питання щодо Робочої групи з насильницьких зникнень. Вона прозвучала на тлі занепокоєння експертів ООН щодо молодіжних протестів у Делі.

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