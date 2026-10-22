Індія відкинула в ООН визначення D-Company як угруповання з базою в Індії — The Hindu

За даними The Hindu, Індія в ООН відкинула визначення D-Company, яку очолює Дауд Ібрагім, як кримінального угруповання, що базується в Індії. Нью-Делі заявив про суттєві неточності у звіті спеціального доповідача ООН.

Виступ представника Індії

Перший секретар Постійної місії Індії при ООН Раґху Пурі виступив 21 жовтня в Третьому комітеті Генеральної Асамблеї ООН. Він реагував на доповідь Бена Сола — спеціального доповідача з питань сприяння та захисту прав людини й основоположних свобод у боротьбі з тероризмом.

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Пурі заявив, що таке формулювання ставить держави-члени перед доконаним фактом. За його словами, це прикра ситуація для організації, яка вже стикається з викликами для своєї легітимності.

Критика звіту

Індійський дипломат також заявив, що некомпетентність такого характеру завдає значної шкоди Організації Об’єднаних Націй. Уряд Індії рішуче заперечив використане у звіті формулювання щодо D-Company.

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