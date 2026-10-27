Індія заявила, що нові постійні члени Радбезу без вето будуть другого сорту — The Hindu

Індія в ООН заявила, що реформа Ради Безпеки, за якої створять нову категорію постійних членів без права вето, фактично надасть їм статус другого сорту. За таких умов п’ять нинішніх постійних членів збережуть контроль над ухваленням рішень, повідомляє The Hindu.

Позиція Індії щодо вето

Індія наголосила, що, доки механізм вето існує, ним мають володіти всі постійні члени реформованої Ради Безпеки. На думку індійської сторони, справедливість і рівність вимагають однакових прав та обов’язків для всіх постійних членів органу.

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Склад Ради Безпеки

Рада Безпеки ООН складається з 15 членів. Її постійними членами є Китай, Франція, Росія, Велика Британія та Сполучені Штати, і всі вони мають право вето. Ще 10 держав обирають непостійними членами Ради на дворічний термін.

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