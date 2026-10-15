Індія запитала ООН про звіт щодо дій Пакистану в Кашмірі — NDTV

Індія під час інтерактивного діалогу Третього комітету Генеральної асамблеї ООН із Верховним комісаром з прав людини запитала, коли Управління Верховного комісара ООН з прав людини оприлюднить звіт про кроки Пакистану у відповідь на занепокоєння ситуацією в контрольованій ним частині Кашміру. Про це повідомляє NDTV.

Запит Індії до Управління ООН

Заяву Індії виголосив перший секретар її Постійного представництва при ООН Анудж Сваруп. Він послався на попередні заяви Управління Верховного комісара ООН з прав людини та Верховного комісара щодо ситуації в контрольованих Пакистаном Джамму і Кашмірі.

У цих заявах ішлося про потребу оперативно, ретельно та неупереджено розслідувати загибель людей під час дій збройних сил і сил безпеки. Також Управління закликало надати затриманим лідерам Об'єднаного комітету народних дій доступ до юридичного представництва та зв'язку з родинами, а також забезпечити належну правову процедуру і справедливий суд.

Окремо в ООН порушували питання обмежень доступу до інтернету на всій території контрольованих Пакистаном Джамму і Кашміру. Управління також закликало до змістовного політичного діалогу для розгляду скарг місцевого населення.

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Заворушення перед виборами

У липні Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав до спокою на тлі заворушень напередодні виборів до Законодавчої асамблеї, що відбулися 27 липня. За даними, на які він послався, з червня повідомляли про загибель десятків людей, переважно протестувальників, а також працівників правоохоронних органів.

Тюрк закликав провести оперативне, ретельне й неупереджене розслідування всіх смертей, пов'язаних із заворушеннями, та забезпечити повний доступ до інтернету в регіоні. Сваруп зі свого боку заявив, що Управління ООН з прав людини застосовує вибірковий підхід, і сказав, що Індія готова співпрацювати з ним у дусі партнерства без вибірковості та подвійних стандартів.

Заява Індії пролунала за кілька днів після того, як Нью-Делі назвало неприйнятним втручанням у внутрішні справи коментарі Управління ООН щодо протестів у Делі. Минулого тижня Управління висловило занепокоєння повідомленнями про масові затримання демонстрантів, лідерів протестів, представників громадських організацій, адвокатів і журналістів у місті.

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