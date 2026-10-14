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Індійські авіакомпанії скасували рейси до Саудівської Аравії — NDTV World

Федір Криштовський 14 Жовтня 2026 03:21
Індійські авіакомпанії скасували рейси до Саудівської Аравії — NDTV World

IndiGo, Air India Express, Air India та Akasa Air скасували рейси до та з міст Саудівської Аравії до 17 жовтня через безпекову ситуацію в регіоні. Обмеження стосуються сполучення з Ер-Ріядом, Джиддою, Даммамом, а також Мединою.

Які рейси скасували

IndiGo повідомила про скасування рейсів до та з Ер-Ріяда, Джидди, Даммама й Медини. Air India Express призупинила польоти до та з Даммама, Джидди й Ер-Ріяда. Авіакомпанія заявила, що пасажири можуть безкоштовно змінити дату подорожі або отримати повне повернення коштів у разі скасування квитка.

Air India також скасувала рейси до та з Ер-Ріяда, Даммама і Джидди до 17 жовтня. Перевізник заявив, що стежить за розвитком ситуації в регіоні, аби відновити безпечне виконання польотів, і пропонує повне повернення коштів пасажирам, яких зачепило скасування.

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Оцінка безпекової ситуації

Akasa Air продовжила призупинення всіх рейсів до та з Ер-Ріяда і Джидди до 17 жовтня. В авіакомпанії пояснили це загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході та ризиками для безпечних польотів.

Минулого тижня перевізники тимчасово зупиняли сполучення з Ер-Ріядом після атак на міський аеропорт, про які повідомлялося як про здійснені бойовиками-хуситами. Як повідомляє NDTV World, протистояння між підтримуваним Іраном угрупованням хуситів і Саудівською Аравією загострилося. Останніми днями в королівстві фіксували атаки, зокрема із застосуванням безпілотників і ракет.

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