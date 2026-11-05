Indivisible закликала замінити лідера меншості Сенату Чака Шумера — The Hill

Прогресивна організація Indivisible закликала демократів у Сенаті США обрати нового лідера замість лідера меншості Чака Шумера. Заяву оприлюднили після того, як Демократична партія здобула контроль над обома палатами Конгресу за підсумками проміжних виборів у вівторок, повідомляє The Hill.

У заяві організація зазначила, що виборці висловилися за нове покоління демократичних політиків, а партії потрібен сенатський лідер, здатний очолити цю боротьбу. Indivisible також закликала демократів відмовитися від політики статус-кво.

Низький рейтинг Шумера

Indivisible послалася на рейтинги схвалення роботи Шумера. За даними опитування NBC News, проведеного наприкінці жовтня, позитивно його лідерство оцінили 13% зареєстрованих виборців.

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Сам Шумер у промові в середу вранці назвав перемоги демократів у сенатських перегонах поколіннєвим оновленням політичної мапи Сенату, яке матиме значні історичні наслідки.

Позиції новообраних сенаторів

За інформацією видання, новообрані сенатори-демократи від Мічигану, Канзасу, Іллінойсу та Мену публічно заявляли, що не підтримають Шумера на посаді лідера більшості. Сенатор-елект від Мічигану Абдул Ель-Сайєд у травні назвав сенатора Кріса Ван Голлена своїм першим вибором на цю посаду, а в липні представив його на передвиборчому мітингу як наступного лідера більшості в Сенаті.

Водночас інші новообрані сенатори-демократи публічно не оголошували, як голосуватимуть у майбутніх виборах керівництва. Представник штату Техас Джеймс Таларіко, який переміг у сенатських перегонах, у вересні не зобов'язався підтримати Шумера та заявив про потребу в нових людях у Вашингтоні. Представник Палати представників від Нью-Гемпширу Кріс Паппас, який виграв відкриті вибори до Сенату, також не підтвердив підтримки Шумера, наголосивши на необхідності нових голосів у керівництві.

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