Індонезія планує розсіяти сухий лід з літака для боротьби зі смогом — The Guardian

В Індонезії у четвер планують випробувати розсіювання сухого льоду з літака над містом Палембанг у провінції Південна Суматра. Влада сподівається, що цей метод допоможе послабити смог від масштабних пожеж, поліпшити якість повітря та видимість.

Як повідомляє The Guardian, літак Cessna, як очікується, розсіє 1,5 тонни сухого льоду. Координаційний міністр безпеки Дудунг Абдурахман заявив, що випробування проводять за прямим дорученням президента. Якщо підхід виявиться ефективним, його можуть застосувати й в інших регіонах країни.

Масштаби пожеж і забруднення

Від січня в Індонезії вигоріло майже 900 тисяч гектарів. Це найгірший пожежний сезон більш ніж за десятиліття, який посилили явище Ель-Ніньйо та практика випалювання земель для вирощування сільськогосподарських культур, зокрема олійної пальми.

Мільйони жителів країни протягом кількох місяців перебувають під впливом густого диму. Десятки тисяч людей звернулися по медичну допомогу через респіраторні захворювання, пов’язані зі смогом. Минулого тижня проти уряду подали колективний позов, у якому його звинувачують у грубій недбалості.

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Смог дістався сусідніх країн

Дим поширився до Сінгапуру, Малайзії та Філіппін. Влада Тимору-Лешті заявила, що закриє школи по всій країні на три дні, та порадила родинам не випускати дітей надвір або користуватися засобами захисту органів дихання. У Сінгапурі запровадили субсидії на лікування, пов’язане зі смогом, і почали роздавати маски N95 жителям, які мають на це право.

Експерт із досліджень лісових пожеж Університету Нового Південного Уельсу Рік Макрей зазначив, що сухий лід може дати лише тимчасове й локальне полегшення. За його словами, погодні системи постійно приносять нові маси диму, тому цей спосіб не стане тривалим рішенням.

У провінції Центральний Калімантан індекс забруднення повітря ISPU у середу перевищив 1200 пунктів — у чотири рази більше за небезпечний рівень у 300 пунктів. Найскладніше гасити пожежі на торфовищах, де вогонь може тліти під землею тижнями.

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