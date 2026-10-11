Індонезія посилює безпеку на залізниці після загибелі 16 людей — Channel NewsAsia

В Індонезії після смертельної залізничної аварії на станції Східний Бекасі поблизу Джакарти вживають додаткових заходів безпеки. Катастрофа 27 квітня забрала життя 16 людей — усі вони були жінками, які перебували в жіночому вагоні в хвості приміського поїзда. Як повідомляє Channel NewsAsia, експерти вважають, що реформи мають поширитися на всю залізничну мережу країни.

Висновки розслідування

Послідовність подій почалася після того, як електричне таксі зупинилося на нерегульованому переїзді біля станції, а приміський поїзд його збив. Інший приміський поїзд зупинили на станції Східний Бекасі, після чого швидкий потяг із Джакарти до Сурабаї врізався в нього. Уся послідовність подій тривала 3 хвилини 48 секунд.

Національний комітет з безпеки на транспорті Індонезії KNKT 29 вересня оприлюднив 141-сторінковий звіт. Серед чинників аварії там назвали проблеми зі зв'язком, управлінням розкладом і відсутність стандартних процедур повідомлення та реагування на надзвичайні ситуації. За даними KNKT, контролер руху повністю зрозумів повідомлення про перший інцидент лише через 3 хвилини 20 секунд, тож машиніст швидкого поїзда мав менш як 30 секунд для реакції.

Машиніст побачив червоний сигнал приблизно за 500 метрів до станції, однак він розташовувався біля повороту. Після проходження повороту він застосував екстрене гальмування приблизно за 275 метрів до станції. На момент зіткнення швидкість поїзда становила 40 км/год. KNKT дійшов висновку, що для повної зупинки потягу потрібно було ще від 500 до 550 метрів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заходи безпеки і підозри

KNKT надав 17 рекомендацій: шість — державному оператору KAI, три — його дочірній компанії Kereta Commuter Indonesia та вісім — Міністерству транспорту. Вони передбачають перегляд правил комунікації, додаткове навчання диспетчерів і залізничних бригад, а також оцінку систем сигналізації та інфраструктури на цій лінії.

У районі Ганг-Деліма яскраве освітлення ускладнювало розпізнавання залізничних сигналів. Там прибрали прожектор, а вуличні ліхтарі перенаправили або закрили екранами. Мешканцям і підприємствам також заборонили встановлювати червоні, зелені та помаранчеві вогні, які можна сплутати із сигналами. Переїзд, де поїзд збив таксі, обладнали шлагбаумами, сигнальними ліхтарями та звуковими попередженнями.

Поліція Джакарти оголосила підозру 37-річному машиністу швидкого поїзда, позначеному ініціалами AN. Правоохоронці заявили, що екстрене гальмування можна було застосувати раніше; у разі засудження йому загрожує до 12 років ув'язнення. Експерти та депутати парламенту розкритикували це рішення, наголосивши на системних недоліках, зафіксованих у звіті KNKT. Водія таксі також підозрюють у недбалості у зв'язку з першим зіткненням.

Заклики до загальнонаціональних змін

Експерти закликають закрити приблизно 3 800 залізничних переїздів, які місцеві дослідження пов'язують приблизно з 300 аваріями щороку. Також вони пропонують оснащувати поїзди автоматичними системами екстреного гальмування, уніфікувати системи сигналізації та провести загальнонаціональний аудит безпеки залізниці.

Читай нас у