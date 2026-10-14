Індонезія призупинила ліцензії 26 компаній через лісові пожежі — BBC News

Влада Індонезії минулого місяця призупинила операційні ліцензії 26 компаній, пов’язаних із лісовими пожежами, та розпочала розслідування щодо інших. Президент Індонезії Прабово Субіанто закликав посилити санкції за випалювання земель, назвавши цю практику «екологічним тероризмом», повідомляє BBC News.

Індонезія переживає найгірший за десятиліття сезон лісових пожеж. Токсичний смог накрив мільйони людей на островах Калімантан і Суматра, де рівень забруднення повітря протягом кількох тижнів залишається небезпечним. Дим також поширився до Сінгапуру та Малайзії: у Сінгапурі він закрив краєвид на міський горизонт, а в Малайзії через смог закрили частину шкіл.

Масштаби пожеж

За даними незалежної платформи моніторингу лісів Nusantara Atlas, в Індонезії зафіксували 1 043 377 осередків пожеж, які охопили загалом 900 тисяч гектарів. Інтенсивність пожеж цього року пов’язують з особливо сильним явищем Ель-Ніньйо, що змінює погодні умови у світі.

Частину загорянь у лісах і торфовищах спричиняє розчищення земель методом випалювання рослинності. Такий спосіб традиційно застосовували фермери для підготовки ґрунту під нові посіви, однак нині пожежі дедалі частіше пов’язують із комерційним агровиробництвом. Випалювання земель в Індонезії заборонене, проте влада роками має труднощі із забезпеченням дотримання цієї заборони.

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Звинувачення компаній і позови

Greenpeace у звіті цього місяця назвав компанії із Сінгапуру та Малайзії, пов’язані з ділянками в Індонезії, де тривають пожежі. За даними організації, у серпні—вересні на землях, якими управляли дві індонезійські дочірні компанії сінгапурського виробника пальмової олії First Resources, зареєстрували понад 30 джерел смогу. First Resources заявила BBC, що дотримується політики нульового випалювання та застосовує заходи з попередження, моніторингу й гасіння пожеж.

Greenpeace також згадав малайзійську плантаційну групу Kuala Lumpur Kepong: на землях її дочірньої компанії PT Menteng Jaya Sawit Perdana зафіксували 19 джерел смогу. У Kuala Lumpur Kepong заявили, що більшість пожеж виникла за межами їхньої концесійної території, а всі вогнища вже загасили.

У місті Понтіанак у провінції Західний Калімантан кілька громадських груп подали колективний позов проти уряду та президента Прабово Субіанто. Вони звинувачують владу у грубій недбалості через повторюваний токсичний смог і вимагають оголосити його національним лихом, що могло б відкрити шлях до покриття витрат на медичну допомогу.

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