Індонезія розглядає ширше застосування сухого льоду проти смогу — Channel NewsAsia

Влада Індонезії розглядає можливість поширити використання сухого льоду для боротьби з димом від лісових пожеж на інші регіони після випробувань у провінції Південна Суматра. Як повідомляє Channel NewsAsia, новий керівник Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії Крістомей Сіантурі назвав технологію модифікації погоди «доволі ефективною».

Випробування у Південній Суматрі

Технологію вже двічі застосували в Південній Суматрі. Президент Індонезії Прабово Субіанто доручив агентству надалі оцінювати її здатність викликати опади та підтримувати гасіння пожеж.

Сіантурі заявив, що операції з модифікації погоди продовжуватимуть, доки не підуть дощі й пожежі не буде загашено. За його словами, технологію можуть застосувати по всій країні, якщо вона буде ефективною та не надто дорогою.

Губернатор Південної Суматри Герман Деру повідомив, що щодня використовують близько 1,6 тонни сухого льоду. Видимість у Палембанзі сягнула 6 тисяч метрів.

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Видимість змінювалася протягом дня

Керівник метеорологічної станції аеропорту імені Султана Махмуда Бадаруддіна II у Палембанзі Сісванто зазначив, що результати операції були неоднорідними: видимість і якість повітря змінювалися. За його словами, в окремі періоди видимість покращувалася, однак надвечір знову погіршувалася.

Одним із показників ефективності методу Сісванто назвав роботу аеропорту: відсутність затримок чи скасувань кількох запланованих рейсів може свідчити про результативність використання сухого льоду. Через дим авіасполучення в аеропорту вже зазнавало перебоїв.

Сухий лід, тобто твердий діоксид вуглецю, тестують як альтернативний спосіб розсіювати дим. За поясненням влади, він має послаблювати атмосферні умови, які утримують дим біля поверхні землі, даючи йому змогу підніматися та покращуючи видимість. Південна Суматра входить до шести пріоритетних провінцій Індонезії для запобігання лісовим і земельним пожежам та реагування на них.

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