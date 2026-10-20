Індонезія відклала іноземну допомогу для гасіння пожеж — Channel NewsAsia

Індонезія поки не прийматиме іноземну допомогу для боротьби з масштабними лісовими та земельними пожежами, оскільки влада не оголошувала ситуацію національним лихом. Координаційний міністр з політичних питань і безпеки Дудунг Абдурахман заявив, що країна наразі здатна впоратися з пожежами власними силами, повідомляє Channel NewsAsia.

Допомогу відклали

Після міністерської наради в Джакарті 19 жовтня Абдурахман пояснив, що можливість прийняти підтримку інших держав виникне у разі оголошення національного лиха. За його словами, питання полягає не лише в самій допомозі: її залучення також створює технічні труднощі безпосередньо на місцях.

Лісові та земельні пожежі протягом кількох тижнів спричиняють задимлення в окремих частинах регіону. Сінгапур і Малайзія запропонували Індонезії допомогу в боротьбі з вогнем. Прем’єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг заявив, що країна продовжить співпрацювати з Індонезією та партнерами в АСЕАН для розв’язання цієї проблеми.

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Пропозиції Сінгапуру та Малайзії

Прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім також підтвердив готовність допомогти Індонезії та повідомив про пропозицію створити загальноасеанський механізм координації, підготовки і спільних дій проти транскордонного задимлення.

Віцепрем’єр Малайзії Ахмад Захід Хаміді раніше заявляв про готовність направити літак для гасіння пожеж Bombardier CL-415MP, три гелікоптери та 50 співробітників — за умови офіційного схвалення Джакарти.

Водночас 15 жовтня міністр закордонних справ Індонезії Арманата Насір заявив, що президент Прабово схвалив іноземну допомогу, а Національне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих уже веде технічні консультації. За його словами, уряд розгортає близько 60 тисяч людей для боротьби з пожежами у шести провінціях.

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