Індонезію закликали посилити тиск на Путіна через вербування її громадян

Росія розширює мережу вербувальників у країнах Південно-Східної Азії та заманює людей на війну проти України під виглядом звичайного працевлаштування. Індонезійський дослідник закликав владу країни посилити тиск на Москву й порушити це питання безпосередньо під час зустрічі президента Прабово Субіанто з Володимиром Путіним. За його словами, російські вербувальники дедалі частіше обирають людей без військового досвіду.

Російська армія шукає нових найманців у країнах Південно-Східної Азії. Для цього використовують як відкритий набір, так і приховані схеми вербування. За роки повномасштабної війни Росії вдалося залучити до своїх військ невелику кількість колишніх військових і відставних поліцейських з Індонезії. Після того, як їхні особи стали відомі, таких людей позбавляли індонезійського громадянства.

Однак останнім часом вербувальники дедалі частіше звертають увагу на людей, які ніколи не служили в армії чи правоохоронних органах. Їм пропонують роботу в Росії з високою зарплатою та запевняють, що вона не пов'язана з бойовими діями. Але після приїзду ситуація змінюється: людей обманом змушують підписувати військові контракти, а згодом відправляють на фронт, зокрема на штурмові завдання.

На пресконференції в понеділок Національна поліція Індонезії повідомила, що національні та регіональні правоохоронні органи розслідують справи, пов'язані з 58 громадянами країни. Виконавча директорка Chasseur Group і старша наукова співробітниця Verve Research Муніра Мустаффа порівняла російські методи вербування в соцмережах зі схемами, які використовують злочинні угруповання в шахрайських центрах. «Багатьох чоловіків заманювали до Росії обіцянками роботи не на передовій. Вони не очікували, що їм доведеться воювати безпосередньо на фронті», — сказала Мустаффа.

Індонезію закликають посилити тиск на Росію

Індонезійський дослідник Радітьйо Дхармапутра, який вивчав російські схеми вербування, вважає, що нинішніх заходів уряду його країни недостатньо. У коментарі журналістам він заявив, що президент Прабово Субіанто мав би порушити цю тему під час зустрічі з Володимиром Путіним і вимагати припинити вербування індонезійців. На думку дослідника, Індонезії варто не обмежуватися дипломатичними зверненнями, а чинити на Москву публічний тиск. Зокрема, обговорювати проблему на рівні Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). Ще один можливий крок — тимчасово заборонити виїзд трудових мігрантів з Індонезії до Росії.

За даними Foreign Policy, російська мережа вербування поширилася на Камбоджу, Індонезію та Малайзію. Видання пов'язує це з тим, що раніше Москва зіткнулася з негативною реакцією Кенії та інших країн, де також намагалася знаходити людей для участі у війні проти України. Водночас реакція держав Південно-Східної Азії поки залишається стриманою. Про проведення розслідувань випадків незаконного вербування своїх громадян заявили лише Філіппіни.

Індонезія вже зверталася до Росії

Раніше Індонезія офіційно попросила Росію припинити як відкриту, так і приховану вербувальну діяльність серед її громадян. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ країни Івонн Мевенгканг. За її словами, індонезійський уряд уже передав відповідний запит російській стороні дипломатичними каналами.

Проблема привернула додаткову увагу після того, як Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про ліквідацію громадянина Індонезії, який воював на боці Росії. За інформацією української розвідки, чоловік працював таксистом у Джакарті. Він підписав контракт із російською армією, пройшов підготовку, яка тривала лише півтора тижня, після чого його відправили на фронт.

Цей випадок став одним із прикладів того, як російські вербувальники залучають до війни людей, які не мають військового досвіду. Тепер в Індонезії вимагають від влади активніше реагувати на такі випадки та домагатися від Москви припинення цієї практики. Про це пише журнал Foreign Policy.

Поліція Індонезії назвала 13 підозрюваних у справі про ймовірне вербування 58 громадян країни на службу найманцями в Росії. Серед підозрюваних є двоє росіян і громадянин України. Як повідомляє Channel NewsAsia, правоохоронці розслідують можливу торгівлю людьми.

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