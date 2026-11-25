У Бухаресті, Румунія, польська «Індустрія» з Кельце перемогла «Динамо» з рахунком 32:25 у матчі Ліги чемпіонів з гандболу. Після першого тайму гості вели 17:11, повідомляє Interia Sport. Для команди Кшиштофа Лієвського це були перші очки в основній фазі турніру.

Перевага до перерви

Команда з Кельце вдало розпочала зустріч: на п’ятій хвилині вона вела 4:1, а до десятої хвилини збільшила перевагу до 8:4. «Динамо» скоротило відставання й на певний час наблизилося до суперника, однак гості повернули контроль над грою.

Важливу роль у першому таймі відіграв воротар Деян Мілосавлєв. Після його сейву й контратаки Фарука Юсуфа польський клуб на 23-й хвилині повів 13:8. «Індустрія» також обмежувала можливості лінійного «Динамо» Каліна Деду та завершила першу половину матчу з перевагою у шість м’ячів.

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Контроль після перерви

У другому таймі команда з Кельце продовжила надійно діяти в захисті. На 38-й хвилині Кунку закинув м’яч у контратаці та встановив рахунок 21:13. Невдовзі Тео Монар отримав червону картку, але це не вплинуло на підсумок зустрічі.

Найрезультативнішим у складі «Індустрії» став Алекс Влах, який закинув вісім м’ячів. Арціом Каральок відзначився п’ятьма голами, а Бос і Монар — чотирма кожен. У «Динамо» по чотири м’ячі забили Ністор, Бузле, Мартінс і Макуц.

Наступний матч у Лізі чемпіонів «Індустрія» проведе на виїзді проти данського GOG. Вихід до чвертьфіналу є головною ціллю кельцького клубу в цьому сезоні.

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