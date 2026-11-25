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Президент ФІФА Джанні Інфантіно розглядав план продажу часток у комерційних правах чемпіонату світу вартістю 20 млрд доларів. За даними The Telegraph, це могло призвести до втрати організацією майже половини таких прав на строк до 96 років на користь інвестиційної компанії Thrive Capital, яку очолює Джошуа Кушнер – брат зятя Дональда Трампа. Плани не були реалізовані.

Згідно з оприлюдненими файлами, схема під назвою Fifa Forward Enterprise (FFE), що також фігурувала в документах як Project Box, передбачала створення прибуткової дочірньої структури, якій мали передати всі комерційні права на турніри ФІФА. Внутрішня комунікація свідчить, що зрештою ФІФА могла залишити за собою лише 51% комерційних прав на власні змагання проти майже 80%, які вона зберегла б на початковому етапі угоди з Thrive Capital.

У документі з оцінки ризиків від 17 липня — за два дні до фіналу ЧС-2026 — зазначалося, що комерційні права передаються в експлуатацію на наступні 96 років. У службовій записці від 18 липня уточнювалося, що контрактний період складався б із пролонгованих 12-річних ліцензійних періодів загальною тривалістю до 96 років. Водночас ФІФА мала зберегти 51% власності «назавжди» та чотири з семи місць у раді директорів, два з яких закріплювалися за президентом і генеральним секретарем організації. Крім того, план передбачав можливість часткового виходу FFE на фондові біржі через вісім років.

Документи Thrive Capital також містили «план мотивації керівництва», за яким 5% акцій проєкту резервувалися як бонусний пул для неназваних осіб на десятки мільйонів фунтів у разі зростання вартості компанії. При цьому підтверджується, що тендер для FFE не проводився «через специфічний та унікальний характер запропонованої інвестиції», а фінансовий департамент самої ФІФА «не був безпосередньо обізнаний з умовами угоди».

У відповідь на публікацію документів речник ФІФА заявив, що пропозиція FFE у будь-якому разі підлягала б затвердженню асоціаціями-членами та Радою ФІФА.

«Щоб уникнути сумнівів, будь-який потенційний план мотивації керівництва призначався виключно для членів менеджменту FFE, до якого посадовці ФІФА не могли б входити. Це є звичайною практикою для подібних структур. Керівництво ФІФА відігравало б лише провідну роль у раді директорів, що не передбачало жодної додаткової винагороди. Винагороду президента ФІФА визначає незалежний підкомітет із компенсацій», — наголосив представник організації.

Як зазначає The Telegraph, інформація про наміри продати частки в ЧС приватним інвесторам уперше з'явилася майже чотири місяці тому й спричинила найглибшу кризу за десятирічне перебування Інфантіно на посаді. Попри це, він уже перепросив за цю ініціативу та зміцнив свої позиції, залишаючись головним фаворитом на переобрання на фінальний чотирирічний термін.

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