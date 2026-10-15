Інфантіно перепросив за план залучення інвесторів до комерційних прав ФІФА — The National

Президент ФІФА Джанні Інфантіно на засіданні Ради ФІФА у Цюриху, Швейцарія, перепросив за помилки в комунікації та консультаціях навколо проєкту FIFA Forward Enterprise. План передбачав створення компанії для управління комерційними напрямами футбольних турнірів, зокрема чемпіонату світу, а також продаж міноритарної частки цієї компанії приватним інвесторам.

Як повідомляє The National, під час засідання, яке тривало три з половиною години, Інфантіно заявив, що проєкт не був остаточно погодженим рішенням. За його словами, ініціатива мала допомогти ФІФА збільшити інвестиції в 211 асоціацій-членів організації, а не замінити фінансування з наявних ресурсів.

Критика з боку європейських асоціацій

Попри вибачення, низка представників європейських футбольних асоціацій залишилася критично налаштованою. Президент Німецького футбольного союзу Бернд Нойєндорф заявив, що ФІФА потребує реформування та повного політичного перезапуску, який, на його думку, неможливий за керівництва Інфантіно.

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Голова Футбольної асоціації Англії та віцепрезидентка ФІФА Деббі Г'юїтт заявила, що члени Ради не отримали відповідей на конкретні запитання щодо FIFA Forward Enterprise. Вона зазначила, що неодноразово просила надати документи, пов'язані з ініціативою, але їх не отримала.

Інші питання на засіданні

На зустрічі також порушували питання про призупинення дії дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна під час літнього чемпіонату світу в Північній Америці. Крім того, Інфантіно просили надати пояснення щодо Премії миру ФІФА, яку організація присудила президентові США Дональду Трампу.

За даними видання, Інфантіно зберігає значну підтримку серед африканських футбольних функціонерів, водночас спротив з боку кількох впливових європейських асоціацій залишається помітним.

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