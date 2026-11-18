У Великій Британії річна інфляція в жовтні зросла до 3,6% проти 3,5% у вересні. Показник, розрахований за індексом споживчих цін, відповів прогнозу економістів, повідомляє The Guardian з посиланням на дані Управління національної статистики.

Ціни на енергію

На жовтневий показник вплинуло підвищення на 4% граничного рівня цін на енергію, встановленого британським регулятором Ofgem. Воно набуло чинності на початку жовтня.

Через зростання оптових цін на газ прогнозисти попереджають, що з січня граничний рівень цін на енергію може зрости ще на суму до чверті. Це посилює тиск на домогосподарства напередодні холодних зимових місяців.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

The Guardian пов’язує подорожчання енергоносіїв із конфліктом навколо Ірану, який, за даними видання, підвищує вартість нафти та посилює інфляційний тиск у світовій економіці.

Допомога та процентні ставки

Уряд Енді Бернема пообіцяв підтримати домогосподарства на тлі нового зростання вартості життя. Минулого місяця канцлер Джон Гілі оголосив про план зимової виплати в розмірі 100 фунтів стерлінгів для 20 млн домогосподарств.

Банк Англії прогнозує, що наступного року інфляція може досягти піку, близького до 5%. Раніше цього місяця регулятор підвищив процентну ставку з 3,75% до 4% та попередив, що для стримування інфляції можуть знадобитися подальші підвищення вартості запозичень. Фінансові ринки очікують щонайменше двох підвищень ставки на 0,25 відсоткового пункту до кінця наступного року.

Читай нас у