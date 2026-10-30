Інфляція в Італії прискорилася до 5,4% у жовтні — ANSA English

Річна інфляція в Італії у жовтні прискорилася до 5,4%, що стало найвищим показником із серпня 2023 року. У вересні річний темп зростання споживчих цін становив 4,2%.

Попередня оцінка Istat

Такі дані у попередній оцінці за жовтень оприлюднив Національний інститут статистики Італії Istat, повідомляє ANSA. Індекс споживчих цін за місяць зріс на 0,9%.

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Енергія та продукти харчування

В Istat зазначили, що зростання цін на енергоносії прискорилося з 22,6% до 31,4% у річному вимірі. Ціни на нерегульовані енергетичні товари зросли на 29,4% після 22,5% у вересні, а на регульовані — на 59,5% після 25,8%.

Також статистичне відомство зафіксувало прискорення подорожчання необроблених харчових продуктів — з 5,5% до 7,5%. Річне зростання цін на транспортні послуги посилилося з 1,6% до 3,1%, а падіння цін на перероблені продукти, включно з алкоголем, сповільнилося з 0,6% до 0,2%.

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