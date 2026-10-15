Інфляція в Нігерії у вересні сповільнилася до 14,63% — Premium Times Nigeria

У Нігерії річна інфляція у вересні сповільнилася до 14,63% проти 15,39% у серпні. Це продовжило тенденцію до зниження темпів зростання споживчих цін: у липні показник становив 15,43%, повідомляє Premium Times Nigeria з посиланням на дані Національного бюро статистики країни.

Ціни на продукти

Річна продовольча інфляція у вересні становила 19,59%. Це дещо більше за серпневі 19,57%, однак нижче за показник вересня 2025 року, коли він дорівнював 20,16%. Видання зазначає, що витрати на харчі займають значну частку бюджетів домогосподарств, передусім із нижчими доходами.

Базова інфляція, яка не враховує нестабільні ціни на сільськогосподарську продукцію та енергоносії, знизилася до 12,95% у річному вимірі. У серпні вона становила 13,29%, а у вересні 2025 року — 22,11%.

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Різниця між містами та селами

У міських районах річна інфляція у вересні становила 15,64% — проти 20,63% за відповідний місяць 2025 року. У сільській місцевості показник був нижчим: 12,46% проти 21,06% роком раніше.

Попри уповільнення інфляції, країна й надалі стикається з кризою вартості життя на тлі високих цін на продовольство та енергію. За даними видання, на рівень життя вплинули економічні реформи чинної адміністрації, зокрема скасування паливних субсидій, девальвація найри та жорстка монетарна політика.

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