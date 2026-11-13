Інфляція в Польщі у жовтні становила 3,5% у річному вимірі — RMF24

У Польщі інфляція споживчих цін у жовтні становила 3,5% у річному вимірі. Порівняно з вереснем ціни товарів і послуг знизилися на 0,4%, повідомляє RMF24 з посиланням на Головне статистичне управління Польщі.

Що вплинуло на ціни

Найбільше на загальний показник цін у жовтні вплинуло здешевлення транспорту — на 6,1%, а також відпочинку, спорту та культури — на 2,6%.

Водночас зросли витрати на користування житлом або будинком, водопостачання, електроенергію, газ та інші види палива — на 1%. Одяг і взуття подорожчали на 2,9%, продукти харчування та безалкогольні напої — на 0,4%, а послуги у сфері інформації та комунікації — на 0,7%.

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Сповільнення економіки

Статистичне управління також повідомило, що темпи економічного зростання у третьому кварталі знизилися з 4% до 3,5%. Керівник департаменту економічного аналізу та досліджень Національного банку Польщі Яцек Котловський пов'язав це з обережнішою поведінкою споживачів.

За даними RMF24, високі ціни на пальне вплинули на бюджети поляків, через що вони почали більше заощаджувати. Третій квартал охоплював період від початку липня до кінця вересня. Протягом половини цього часу не діяла програма Ceny Paliwa Niżej, а вартість заправки іноді сягала 9 злотих за літр.

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