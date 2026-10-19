В Ізраїліі назвали чотири наслідки ізраїльсько-палестинського конфлікту для єврейських діаспор — Jerusalem Post
Інститут досліджень національної безпеки (INSS) оприлюднив звіт про вплив ізраїльсько-палестинського конфлікту на єврейські громади діаспори. Автори документа назвали чотири головні наслідки: нормалізацію ворожості до Ізраїлю, розкол усередині громад, послаблення політичного впливу та підживлення антисемітизму, повідомляє Jerusalem Post.
Звіт «Більше не осторонь: як ізраїльсько-палестинський конфлікт впливає на євреїв діаспори» підготували старші дослідники INSS Теодор Сассон, професор Middlebury College, та Авішай Бен Сассон-Гордіс, керівник напряму США—Ізраїль. Висновки базуються на шести місяцях обговорень робочої групи INSS із керівниками великих єврейських організацій у США, Канаді, Франції, Великій Британії та країнах Південної Америки.
Зміна ставлення до Ізраїлю
Автори зазначають, що вороже ставлення до Ізраїлю стало більш звичним у західних суспільствах через оцінки дій Армії оборони Ізраїлю в Газі та на Західному березі. Наведене у звіті березневе опитування Pew за 2026 рік показало, що 60% американців мають несприятливе ставлення до Ізраїлю. У 2025 році цей показник становив 53%, а у 2022-му — 42%.
Серед американців віком від 18 до 29 років негативне ставлення до Ізраїлю висловили 75% респондентів. Дослідники також вказали, що інтенсивні протести зачіпають синагоги, табори, які наймають ветеранів Армії оборони Ізраїлю, групи Hillel та підприємства, проти яких ведуть кампанії бойкоту, вилучення інвестицій і санкцій.
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Розколи та політичний тиск
За оцінкою авторів, послаблення перспективи дводержавного врегулювання поглибило внутрішні суперечки в діаспорі, особливо серед молоді. У червневому опитуванні AP-NORC 2026 року, на яке посилається звіт, 24% американських євреїв заявили, що зовсім не відчувають емоційної прив’язаності до Ізраїлю. Серед респондентів віком від 18 до 29 років таких було 39%.
Дослідники також заявили про зниження політичного впливу діаспорних громад. Вони пов’язують це з відсутністю політичного шляху до врегулювання конфлікту, а також із суперечливими заявами та політикою окремих ізраїльських посадовців. У документі згадано перемоги кандидатів із критичною щодо Ізраїлю позицією на праймеріз у США, просування Канадою ембарго на постачання зброї та визнання палестинської державності, а також обмеження у Великій Британії щодо товарів із поселень на Західному березі.
За даними згаданого у звіті опитування Mellman Group, 56% американських єврейських виборців були серйозно стурбовані тим, що дії прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу посилили антисемітизм. Автори також послалися на опитування AJC, за яким 93% респондентів вважають антисемітизм серйозною проблемою.
Рекомендації для ізраїльської влади
У звіті рекомендували ізраїльській владі уникати риторики, яка посилює звинувачення у порушеннях прав людини, публічно відмежовуватися від таких заяв та притягати до відповідальності винних у насильстві з боку екстремістів на Західному березі. Автори також закликали зберігати дипломатичну перспективу врегулювання, налагодити постійний діалог із діаспорними організаціями та систематично оцінювати вплив внутрішньої політики Ізраїлю на єврейські громади світу.