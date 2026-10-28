Інститут метеорології Польщі попередив про туман у 10 воєводствах — RMF24

У Польщі Інститут метеорології та водного господарства оголосив попередження першого ступеня через густий туман для жителів 10 воєводств. За даними RMF24, попередження почнуть діяти в середу, 28 жовтня, найраніше о 17:00 та залишатимуться чинними до 10:00 четверга.

Які регіони охоплює попередження

Попередження поширюється на Лодзьке воєводство, а також на частини Поморського, Вармінсько-Мазурського, Куявсько-Поморського, Мазовецького, Свентокшиського, Нижньосілезького, Сілезького, Малопольського та Підкарпатського воєводств.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Видимість може впасти нижче 200 метрів

За прогнозом інституту, місцями видимість може знижуватися до менш ніж 200 метрів. Водіям радять бути особливо обережними, пристосовувати швидкість до дорожніх умов і користуватися протитуманними фарами. Пішоходам рекомендують зберігати пильність та використовувати світловідбивні елементи.

Метеорологічне попередження першого ступеня означає, що погодні умови сприяють виникненню небезпечних явищ, здатних завдати матеріальних збитків і становити загрозу здоров’ю та життю. Служби також закликають стежити за погодними повідомленнями.

Читай нас у