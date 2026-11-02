Інститут у Кракові не змінив висновків щодо документів Валенси — Interia

У Польщі Інститут судових експертиз імені професора Яна Зена в Кракові заявив, що повністю підтримує висновки письмової експертизи щодо документів, приписуваних колишньому президенту Леху Валенсі. Прокуратура раніше закрила провадження, у межах якого Валенсі висунули обвинувачення в наданні неправдивих свідчень, поставивши під сумнів придатність матеріалів для порівняння почерку.

Як повідомляє Interia, після письмового висновку експерти інституту також надали усний висновок і підтвердили первинні оцінки. Жоден орган, що вів провадження, згодом не звертався до установи по додаткову експертизу.

Провадження щодо свідчень

Обвинувачення стосувалося допиту Валенси як свідка 13 квітня 2016 року. Його допитували в межах розслідування відділу Комісії з розслідування злочинів проти польського народу в Білостоці щодо автентичності так званих тек Чеслава Кіщака.

За даними прокуратури, Валенсі показали рукописні документи, знайдені в помешканні вдови генерала Кіщака. Вони походили з особової та робочої справ таємного співробітника Служби безпеки під псевдонімом «Болек» і містили підписи «Болек» або «Лех Валенса». За винятком одного документа Валенса заперечив, що писав або підписував продемонстровані матеріали.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Обґрунтовуючи закриття провадження, прокуратура заявила, що висновок експертів не був категоричним щодо авторства досліджених записів і підписів. Вона також зазначила, що експерти не могли бути певні, чи зразки, передані їм для порівняння, справді написав Валенса.

Суперечка про зразки почерку

Прокуратура вважала порівняльний матеріал неадекватним, зокрема через те, що зразки походили з різних періодів життя колишнього президента. Вона вказала на значну різницю між почерком у документах 1976 та 1996 років і заявила, що зіставлення довгих текстів із короткими записами чи підписами не відповідає стандартам почеркознавчих досліджень.

Інститут із цим не погодився. За його даними, порівняльні матеріали охоплювали 1963–2016 роки, зокрема понад 30 підписів із 1970-х, а також понад 50 підписів і записи приблизно на 20 документах із 1980-х років. В установі заявили, що перед дослідженням перевірили узгодженість матеріалів і виключили частину підписів. Експерти також повідомили, що виявили записи співробітників Служби безпеки, зокрема шість підписів «Болек» та одне донесення, написане й підписане працівником цієї служби.

Читай нас у