У США «Інтер Маямі» Ліонеля Мессі завершив сезон після поразки від «Коламбус Крю» в першому раунді плей-оф МЛС. Як повідомляє Interia Sport, вирішальний гол у другому матчі забив Санті Родрігес на 92-й хвилині.

Гол у компенсований час

У першій грі серії команда з Флориди поступилася «Коламбус Крю» з рахунком 0:3 і завершувала матч у меншості. У другій зустрічі рахунок 0:0 тримався до компенсованого часу. Родрігес скористався передачею Анаса Зарурі та приніс «Коламбус Крю» перемогу, яка вивела команду до чвертьфіналу Східної конференції.

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У наступному раунді «Коламбус Крю» зіграє з переможцем пари «Нью-Інгленд Революшн» — «Філадельфія Юніон».

Вирішальний матч для Чикаго

Тим часом «Чикаго Файр», за який виступає Роберт Левандовський, програв перший матч серії проти «Шарлотт». Команді потрібно перемогти у другій грі, щоб продовжити боротьбу в плей-оф. Матч «Шарлотт» — «Чикаго Файр» запланований на 28 листопада, початок — о 18:30 за польським часом.

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