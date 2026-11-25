Інтерпол відмовився видавати міжнародне «червоне повідомлення» щодо двох громадян Сербії, яких підозрюють у підпалі підприємства WB Electronics у польському місті Скаржисько-Каменна. Пожежа сталася наприкінці серпня 2026 року на заводі, де виготовляють компоненти для безпілотників, зокрема для України. Польські слідчі вважають, що підпал міг бути диверсією в інтересах іноземної розвідки, однак Інтерпол пояснив відмову необхідністю зберігати нейтралітет.

Польські правоохоронці намагаються знайти двох громадян Сербії, яких вважають причетними до пожежі на підприємстві у Скаржисько-Каменній. Після інциденту підозрювані залишили територію Польщі, а їхнє місцеперебування досі не встановили.

Пожежа сталася наприкінці серпня 2026 року на заводі WB Electronics. Це підприємство виробляє компоненти для безпілотників і постачає продукцію, зокрема, для потреб України. Польська прокуратура розслідує інцидент як диверсію, вчинену в інтересах іноземної розвідки.

Що відомо про підпал заводу

За даними слідства, пожежу спричинили за допомогою легкозаймистої речовини. Камери відеоспостереження зафіксували на території підприємства людину в масці. Саме ці записи стали одним із матеріалів, які вивчають правоохоронці.

Двом громадянам Сербії висунули підозри в участі в організованому злочинному угрупованні. За версією слідства, воно діяло в інтересах іноземної розвідки та мало на меті вчинення злочинів терористичного характеру. Після підпалу обидва іноземці виїхали з Польщі. Від кінця серпня правоохоронці намагаються встановити, де вони перебувають, однак поки що безрезультатно.

Чому Інтерпол відмовив у міжнародному розшуку

Спочатку суд у Кельце видав щодо підозрюваних Європейський ордер на арешт. Згодом суд у Кракові ухвалив рішення оголосити їх у розшук. Польські правоохоронці також звернулися до Інтерполу, щоб домогтися міжнародного розшуку сербських громадян. Для цього вони хотіли використати так зване «червоне повідомлення». Воно дає змогу поліції країн-учасниць Інтерполу отримувати інформацію про розшукувану особу та сприяти її затриманню для подальшої екстрадиції або інших законних процедур.

Однак міжнародна організація відмовилася публікувати таке повідомлення. За інформацією RMF24, у своєму рішенні Інтерпол послався на необхідність зберігати нейтралітет.

В організації звернули увагу на те, що йдеться про підпал підприємства, яке виготовляє компоненти для безпілотників і постачає їх Україні. На тлі російсько-української війни Інтерпол вважає, що в цій справі складно гарантувати політичну нейтральність міжнародного розшуку. Таким чином, попри рішення польських судів і підозри прокуратури, Інтерпол не став оголошувати двох громадян Сербії в міжнародний розшук через свою систему.

Водночас відмова Інтерполу не означає, що польське розслідування припиняється або що підозрюваних виправдали. Польські правоохоронці й надалі можуть використовувати національні та європейські механізми розшуку. Про це повідомляє польське видання RMF24.

У польському місті Скаржисько-Каменна слідчі встановили осіб, яких підозрюють у підпалі підприємства WB Electronics, що виробляє комплектуючі для дронів. Як повідомляє RMF24, йдеться про жінку та чоловіка — громадян Сербії.

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