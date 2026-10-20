Інвестор зі США планує отримати 51% Golden Shield у Гаяні — The Rio Times

Американська інвестиційна компанія Walsh Karra Holdings підписала з Golden Shield Resources зобов’язувальний лист-угоду про інвестицію 5 млн канадських доларів, або близько 3,5 млн доларів США. У разі виконання умов інвестор через Aurevo Resources може отримати приблизно 51% акцій канадської розвідувальної компанії Golden Shield на повністю розводненій основі.

Угода стосується проєкту Marudi Mountain у регіоні Рупунуні на півдні Гаяни. Кошти залишатимуться на ескроу-рахунку, доки влада країни не поновить і не видасть ліцензію на геологорозвідку PL 1/2021. Якщо умови не буде виконано до 6 січня 2027 року, кошти повернуть учасникам розміщення, повідомляє The Rio Times.

Дев’ять угод із лютого

Від 3 лютого до 13 жовтня 2026 року іноземні компанії оголосили дев’ять угод щодо золоторудних активів у Гаяні. Найбільшою з них стало поглинання G2 Goldfields компанією G Mining Ventures, закрите 29 липня. Вартість операції оцінювали приблизно у 3 млрд канадських доларів, або 2,1 млрд доларів США.

У результаті G Mining об’єднала свій проєкт Oko West із сусіднім Oko-Ghanie в районі Око. Сукупна площа активів перевищує 362 квадратні кілометри. Компанія розраховує отримати перше золото на Oko West у другій половині 2027 року, водночас наголосивши, що оцінки ресурсів Oko-Ghanie мають історичний характер і не є поточними даними про ресурси.

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Серед інших угод — домовленість Fortuna Mining із приватною гайанською компанією Qstone Inc. щодо проєкту Quartzstone. Fortuna сплатила 5 млн доларів США за опціон і може отримати 51% активу за умови буріння щонайменше 60 тис. метрів протягом чотирьох років, а згодом — 70% шляхом фінансування техніко-економічного обґрунтування.

Обмеження для іноземних компаній

Комісія геології та гірничої справи Гаяни обмежує право володіння дозволами на видобуток середнього масштабу громадянами країни або компаніями, бенефіціарними власниками яких є лише гайанці. Такі дозволи також не підлягають передачі.

Через це більшість оголошених домовленостей оформлено як опціони, угоди про поетапне набуття частки або листи про наміри з місцевими власниками дозволів, а не як пряме придбання активів. Із дев’яти операцій остаточно закрили лише поглинання G2 Goldfields компанією G Mining Ventures. Інші угоди ще потребують виконання умов, регуляторних рішень або схвалення бірж.

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