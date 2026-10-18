Йорданія заявила про зростання контрабанди наркотиків з Ізраїлю — Al Jazeera

Міністр внутрішніх справ Йорданії Мазен аль-Фарая заявив про зростання контрабанди наркотиків з Ізраїлю до Йорданії із застосуванням квадрокоптерів та наповнених гелієм повітряних куль. Про це він повідомив Al Jazeera.

За його словами, від початку року в країні зафіксували 15 342 справи щодо наркотиків. Близько 28% із них стосувалися збуту, ще 72% — вживання наркотиків. Йорданські сили продовжують протидіяти контрабанді, однак контрабандисти застосовують дедалі складніші методи, зазначив міністр.

Дрони на кордоні

У першій половині 2026 року в південно-західному прикордонному районі Йорданії, що межує з Ізраїлем, зафіксували 17 операцій із перехоплення, пов’язаних із безпілотниками. За той самий період йорданські сили на різних кордонах зареєстрували 231 спробу контрабанди та незаконного проникнення і збили 56 дронів.

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За даними ізраїльських медіа, до частини операцій можуть бути причетні угруповання, що діють у пустелі Негев на півдні Ізраїлю. Як повідомляє Al Jazeera, йорданські силовики також звинувачують ізраїльську армію в недостатній увазі до проблеми контрабанди в напрямку Йорданії.

Маршрути та технології

Член Сенату Йорданії та генерал-майор у відставці Аммар аль-Кудах заявив, що організовані мережі мають зв’язки з угрупованнями в Йорданії, на єгипетському Синаї та в Негеві. За його твердженням, контрабандисти використовують маршрути через Синай, Негев і Ваді-Арабу, а також дрони, здатні перевозити близько 50 кг наркотиків, і повітряні кулі з GPS-пристроями.

Йдеться, зокрема, про контрабанду гашишу, метамфетаміну та амфетамінів. Частину цих речовин, за словами аль-Кудаха, продають у Йорданії, а решту переправляють на інші регіональні ринки. Водночас доказів повторення в Йорданії випадків можливої співпраці ізраїльських військових із контрабандистами, про які раніше повідомляли щодо кордону з Єгиптом, немає.

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