Йотова лідирує в другому турі виборів президента Болгарії — Deutsche Welle

Виконувачка обов’язків президента Болгарії Іліяна Йотова, за попередніми підрахунками голосів, здобула переконливу перевагу в другому турі президентських виборів. За оцінками кількох соціологічних інститутів, вона отримала близько 58% голосів, а її суперник, колишній тимчасовий прем’єр-міністр Андрей Гюров, — приблизно 38%, повідомляє Deutsche Welle.

Перша обрана президентка

Якщо офіційні результати підтвердять ці дані, 62-річна Йотова стане першою жінкою, обраною президенткою Болгарії. У січні вона стала виконувачкою обов’язків глави держави після того, як Румен Радев залишив посаду, щоб балотуватися до парламенту.

Після оприлюднення попередніх оцінок Йотова оголосила про перемогу. Вона заявила, що її кампанія зосереджувалася на доходах, мирі та майбутніх викликах. Гюров визнав поразку та сказав, що результати відображають вибір болгарських громадян і мають бути прийняті.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала Йотову. Вона висловила сподівання на продовження співпраці у сферах безпеки, оборони, конкурентоспроможності та енергетичної незалежності.

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Позиції щодо війни проти України

Однією з центральних тем кампанії була війна, яку Росія як держава-агресор веде проти України, а також безпекова ситуація в Чорному морі. Вибори відбувалися на тлі зростання кількості атак безпілотників на торговельні судна.

Йотова виступає проти військової допомоги Україні та підтримує діалог із Москвою. Під час телевізійних дебатів Гюров звинуватив її в уникненні прямої критики Росії через атаки в Чорному морі та наголосив, що Росія має припинити агресію. Йотова у відповідь заявила, що мир можливий лише через переговори, а подальша допомога Україні, на її думку, призводить до нових руйнувань і смертей.

Гюрова підтримували прозахідні опозиційні партії. Він неодноразово висловлював підтримку Україні та під час перебування на посаді прем’єр-міністра підписав угоду про безпекову співпрацю з Києвом.

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