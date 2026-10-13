IPC повідомила про погіршення ризику голоду в Судані — PBS NewsHour

Конфлікт і посуха погіршують продовольчу ситуацію в суданських регіонах Дарфур і Кордофан, де окремі райони перебувають під загрозою голоду. Про це повідомляє PBS NewsHour з посиланням на Інтегровану класифікацію фаз продовольчої безпеки (IPC).

За оцінкою IPC, гуманітарна ситуація в Дарфурі та Кордофані погіршується. Сильна посуха, пов’язана з явищем Ель-Ніньйо, охопила понад половину території Судану. Вона спричинила локальні неврожаї та позбавила домогосподарства частини продовольства і доходів.

Мільйони людей стикаються з нестачею їжі

У травні майже 19,5 мільйона людей, або понад 40% населення Судану, за оцінкою IPC, стикалися з високим рівнем гострої продовольчої незабезпеченості. Із них 135 тисяч людей перебували у п’ятій фазі — найтяжчій категорії, для якої характерні крайній дефіцит їжі, голодування, дуже високі рівні недоїдання та смерті від хвороб або гострого недоїдання.

За даними IPC, війна вдарила по засобах до існування фермерів, через що вони дедалі більше залежать від допомоги. Організація попередила, що без швидкого й суттєвого збільшення гуманітарної допомоги в країні можуть посилитися продовольча незабезпеченість, гостре недоїдання та надлишкова смертність.

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Посуха шкодить посівам

Слабкий ріст культур зафіксували на 64% сільськогосподарських угідь у Північному Дарфурі та приблизно на половині угідь Південного Дарфуру, Західного й Південного Кордофану. У Північному Дарфурі пізні дощі завадили вирощуванню культур, а запаси продовольства досягли критично низького рівня. Західний Кордофан, за даними IPC, переживає одну з найсильніших посух із 2004 року.

IPC також повідомила про погіршення ситуації з гострим недоїданням у місті Ньяла. Частка дітей, яких під час звернення по послуги з харчування приймали через тяжке гостре недоїдання, зросла приблизно з 5% до 11% із січня до серпня. У двох таборах для переміщених осіб у Південному Дарфурі рівень гострого недоїдання перевищив пороги, пов’язані з голодом.

Війна в Судані почалася у квітні 2023 року після того, як напруженість між армією та воєнізованими Силами швидкої підтримки переросла у відкриті бої в Хартумі. За даними моніторингової групи ACLED, конфлікт забрав щонайменше 150 тисяч життів і змусив близько 13 мільйонів людей залишити свої домівки.

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