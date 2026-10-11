Ipespe: Флавіу Болсонару має 52,7% дійсних голосів перед другим туром — The Rio Times

У Бразилії опитування Ipespe, оприлюднене 10 жовтня, зафіксувало перевагу сенатора Флавіу Болсонару над президентом Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою перед другим туром президентських виборів, запланованим на 25 жовтня. У перерахунку на дійсні голоси Болсонару має 52,7%, а Лула — 47,3%.

Як повідомляє The Rio Times, телефонне дослідження провели серед 1 500 виборців віком від 16 років 6–8 жовтня. Статистична похибка становить 2,6 відсоткового пункту за рівня довіри 95,45%. Опитування зареєстроване у Вищому виборчому суді Бразилії за протоколом BR-00933/2026.

Розподіл підтримки

Без перерахунку на дійсні голоси 49% респондентів обрали Болсонару, 44% — Лулу. Ще 5% заявили, що проголосують порожнім бюлетенем або зіпсують його, а 3% не визначилися. Серед 88% опитаних, які сказали, що точно прийдуть голосувати, показник Болсонару становить 53,1%, а Лули — 46,9% дійсних голосів.

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Лула лідирує на північному сході країни з результатом 63% проти 29%. Болсонару має перевагу на півдні — 63% проти 30%, а також на південному сході, де його підтримують 52% респондентів проти 40% у Лули. Серед євангелістів Болсонару підтримують 61%, Лулу — 30%, тоді як серед жінок Лула випереджає суперника з результатом 49% проти 44%.

Оцінка кампаній

Респонденти також вище оцінили кампанію Болсонару на телебаченні та радіо — 43% проти 34% у Лули. Його присутність у WhatsApp позитивніше оцінили 44% опитаних, тоді як кампанію Лули — 30%.

Найчастіше названою темою, що вплинула на голосування в першому турі, стали корупція та криза у Верховному суді — 24%. Економіку, робочі місця і ціни згадали 17% опитаних. Роботу уряду Лули схвалюють 43% респондентів, не схвалюють — 50%; 53% назвали стан економіки поганим або дуже поганим.

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