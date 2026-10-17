Іран допомагав хуситам атакувати нафтові об’єкти Саудівської Аравії — WSJ

Іран передавав єменським хуситам розвідувальну інформацію та допомагав наводити ракети й безпілотники на цілі в Саудівській Аравії. Завдяки цій підтримці угруповання могло проводити складніші атаки на нафтові танкери, енергетичні об’єкти й аеропорти. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на людей, обізнаних із даними саудівської розвідки та сил, які протистоять хуситам у Ємені.

Підтримка Тегерана не обмежувалася постачанням озброєння. Іран також передавав хуситам розвіддані, допомагав визначати цілі для ракетних ударів і атак дронами та сприяв удосконаленню бойової тактики угруповання. Про це виданню розповіли люди, ознайомлені з даними саудівської розвідки та єменського альянсу, який воює проти хуситів. За їхніми словами, завдяки іранській допомозі бойовики змогли організувати одні з найпотужніших і найскладніших атак за весь час протистояння.

Серед цілей хуситів — нафтові танкери, енергетична інфраструктура та аеропорти Саудівської Аравії. Використання розвідданих і допомога з наведенням озброєння дають угрупованню змогу точніше планувати удари.

Чому хусити становлять загрозу для Саудівської Аравії

Іранська підтримка також допомогла хуситам розширити свій вплив у Ємені. Угруповання швидко захоплювало нові території й нині контролює частину узбережжя Баб-ель-Мандебської протоки. Ця протока має важливе стратегічне значення. Вона розташована на одному з ключових морських маршрутів між Червоним морем та Аденською затокою. Через цей район проходять судна, що перевозять товари й енергоресурси. Тому загрози судноплавству можуть впливати не лише на країни регіону, а й на міжнародну торгівлю.

Хусити неодноразово атакували цілі, пов’язані із Саудівською Аравією. Серед нападів, про які йдеться в матеріалі WSJ, видання згадує атаку в Ер-Ріяді минулими вихідними, внаслідок якої, за наведеними даними, загинули щонайменше 13 людей. Такі удари посилюють тиск на Саудівську Аравію, яка має захищати свою територію, енергетичні об’єкти та транспортні маршрути. Водночас військова підтримка хуситів дає Ірану можливість впливати на регіональних суперників через союзне збройне угруповання.

Іран використовує хуситів для тиску на суперників

Військова співпраця з хуситами допомагає Тегерану посилювати свої позиції на Близькому Сході. Замість того щоб діяти лише власними силами, Іран може підтримувати угруповання, яке атакує його регіональних противників. Це також ускладнює зусилля президента США Дональда Трампа та американських партнерів із країн Перської затоки, які прагнуть завершити війну з Іраном на вигідних для себе умовах.

Колишній керівник іранського відділення ізраїльської військової розвідки Денні Цитринович вважає, що співпраця між Тегераном і хуситами має тісний оперативний характер. «Зв’язок на оперативному рівні дуже, дуже міцний», — зазначив він. За словами Цитриновича, Іран зацікавлений у військових успіхах хуситів, адже їхні атаки завдають шкоди Саудівській Аравії. Крім того, загрози для нафтової інфраструктури та морських перевезень можуть впливати на світовий ринок енергоносіїв і сприяти зростанню цін на нафту.

Експерт наголошує, що відносини між сторонами не варто розглядати лише як співпрацю покровителя з угрупованням, яке залежить від його допомоги. На його думку, це стратегічне партнерство, у якому обидві сторони мають власні інтереси.

Отже, за інформацією WSJ, іранська підтримка посилює можливості хуситів завдавати ударів по цілях у Саудівській Аравії. Водночас така співпраця дає Тегерану додатковий інструмент тиску на регіональних суперників і створює ризики для безпеки судноплавства та енергетичних маршрутів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан 9 жовтня в Ашгабаті, Туркменістан, заявив, що мирні переговори з Тегераном можуть бути успішними лише без тиску та погроз.

Саудівська Аравія звинуватила Іран у заохоченні хуситів до ескалації протистояння з королівством. Заступник міністра закордонних справ Саудівської Аравії з питань публічної дипломатії Райєд Крімлі заявив, що Тегеран продовжує озброювати, навчати та підтримувати це угруповання, повідомляє Dawn.

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