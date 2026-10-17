Іран готовий до переговорів зі США за наявності гарантій проти атак — Anadolu Agency

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив у Багдаді, Ірак, що Тегеран готовий відновити переговори зі Сполученими Штатами лише за наявності надійних гарантій проти нових атак. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на іранське державне агентство IRNA.

Умова для діалогу

Виступаючи на 52-й сесії Ради міністрів закордонних справ Організації ісламського співробітництва, Арагчі сказав, що Іран не приймає примусу, погроз і залякування та не відмовиться від своїх суверенних прав під тиском. Водночас він заявив про готовність країни до діалогу, заснованого на взаємній повазі та надійних гарантіях.

За словами міністра, Іран упродовж останніх двох років вів переговори добросовісно, однак дипломатичні зусилля, як він стверджує, неодноразово супроводжувалися військовими атаками. Це, за його словами, створило глибоку недовіру до поновлення переговорів без гарантій, що такі події не повторяться.

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Ормузька протока та домовленість в Ісламабаді

Арагчі також згадав семиденну пропозицію, яку Іран раніше передав через Катар. За його словами, вона передбачала відкриття Ормузької протоки та відновлення нормального морського руху за виконання необхідних умов.

Крім того, глава МЗС Ірану послався на домовленість між Іраном і США, якої, за його твердженням, досягли 17 червня в Ісламабаді за посередництва Пакистану та за підтримки Катару. Він заявив, що за два тижні морський рух відновився приблизно до 60% довоєнного рівня, але реалізація домовленості згодом зупинилася.

Дводенна зустріч міністрів закордонних справ Організації ісламського співробітництва розпочалася в Багдаді 17 жовтня. Учасники обговорюють регіональні кризи, Палестину, мир, розвиток і співпрацю.

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