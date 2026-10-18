Іран може не підтримати резолюцію ОІС щодо Ємену — Anadolu Agency

Іран може не підтримати резолюцію щодо Ємену, яку обговорюють на засіданні Ради міністрів закордонних справ Організації ісламського співробітництва в Багдаді, Ірак. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє Anadolu Agency.

Умови Тегерана

За словами Арагчі, учасники зустрічі провели серйозні дискусії щодо Ємену, а проєкт резолюції ще не остаточно погоджений. Він зазначив, що Саудівська Аравія представила свою позицію, тоді як Іран та інші держави також висловили власні погляди.

Глава іранського МЗС заявив, що Тегеран розраховує на дотримання справедливості та балансу в резолюції й підсумковій заяві. Якщо цього не буде, Ісламська Республіка Іран не зможе приєднатися до документа, сказав він.

Арагчі також повідомив, що значна група членів ОІС дотримується позицій, близьких до саудівських. За його словами, Іран проводив консультації з іншими державами-членами організації, а у виступі на зустрічі наголошував на необхідності розв’язання єменського питання.

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Заява про Ормузьку протоку

Арагчі також торкнувся відносин зі Сполученими Штатами. Він заявив, що Іран передав Вашингтону свої умови в межах так званого семиденного плану, а США подали свої міркування, на які Тегеран ще готує відповідь.

За його словами, якщо американська сторона виконає ці умови, Ормузька протока буде відкрита на шостий день, а переговори розпочнуться на сьомий. Він водночас заявив, що, на думку Тегерана, США не демонструють щирості.

Зустріч у Багдаді

52-ге засідання Ради міністрів закордонних справ ОІС проходить у Багдаді, де Ірак перебрав ротаційне головування в раді від Туреччини. У зустрічі беруть участь міністри закордонних справ і представники 57-членної організації, які обговорюють регіональні та міжнародні питання, зокрема ситуацію в Ємені та Палестині.

Конфлікт у Ємені триває з 2014 року, коли підтримувані Іраном хусити захопили Сану та кілька провінцій. У 2015 році коаліція на чолі із Саудівською Аравією втрутилася на підтримку міжнародно визнаного уряду Ємену.

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