Іран назвав ціллю нафтову схему, яку пов’язує зі США та ОАЕ — Al Jazeera

В Ірані заявили, що мають намір перешкоджати роботі системи перевезення нафти через Ормузьку протоку, яку Тегеран пов’язує зі США та Об’єднаними Арабськими Еміратами. Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на заяву іранського посадовця Мохсена Резаї.

Резаї стверджує, що Центральне командування США за сприяння військових ОАЕ використовує менші судна для перевантаження нафти на великі танкери. За його словами, Іран протягом кількох тижнів щонічно атакував п’ять або шість суден, які нібито були залучені до цієї схеми.

Перевантаження нафти біля Оману

За даними видання, система передбачає координацію надвеликих нафтових танкерів і менших суден за участі американських військових. Нафту завантажують в арабських портах, а судна використовують південний коридор поблизу узбережжя Оману для виходу з протоки. Після перевантаження нафти з судна на судно в Оманській затоці частина суден повертається по нові партії вантажу.

Судна нерідко вимикають транспондери та рухаються вночі, щоб зменшити ризик ураження. У ніч із неділі на понеділок були атаковані кілька суден, зокрема два танкери, що прямували з району протоки, та одне судно на якірній стоянці біля оманського міста Сохар. Минулого тижня судна також зазнали ударів снарядами за межами Ормузької протоки.

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Заяви про мінну небезпеку

Корпус вартових ісламської революції заявляв, що морські міни, які, як вважають, були встановлені в Ормузькій протоці від початку війни, становлять загрозу для суден, що проходять водним шляхом без координації з іранським Управлінням протоки Перської затоки. КВІР також повідомив про значні пошкодження трьох танкерів унаслідок підриву на мінах. Водночас оприлюднений відеозапис пожежі на одному із суден не демонстрував вибуху міни.

Морська аналітикиня компанії Windward Мішель Візе Бокманн заявила, що південний маршрут допоміг державним нафтовим компаніям арабських країн Перської затоки продовжити експорт. За даними Windward, в останній тиждень вересня Ормузьку протоку щодня проходило в середньому 31 судно проти 138 до початку війни. Компанія також зазначила, що 87% із 45 суден, які, за її даними, атакував Іран у третьому кварталі 2026 року, були танкерами.

За оцінкою Windward, атаки та складна система перевантажень різко підвищили вартість фрахту: вона становила 25–30% вартості нафти з країн Перської затоки, тоді як до війни цей показник був на рівні 1–3%.

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