Іран не відмовиться від збагачення урану — Anadolu Agency

Іран не відмовиться від права на збагачення урану та не передаватиме свій запас збагаченого урану. Про це 8 жовтня заявив глава Організації з атомної енергії Ірану Мохаммад Есламі, повідомляє Anadolu Agency.

За словами Есламі, збагачення урану є невіддільною складовою ядерного процесу. Він наголосив, що Тегеран не відступить від свого права на технологічний розвиток і назвав ядерну галузь рушієм науково-технічного поступу.

Доступ МАГАТЕ до пошкоджених об’єктів

Есламі також заявив, що інспекції об’єктів ядерної інфраструктури, пошкоджених під час ударів США та Ізраїлю, неможливі через безпекові загрози, які, за його словами, досі зберігаються. Він послався на іранське законодавство, що обмежує співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії, зокрема з міркувань безпеки ядерних об’єктів, персоналу та дослідників.

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Водночас, за словами керівника іранської ядерної організації, інспектори МАГАТЕ відвідували об’єкти, які не були цілями атак, і проводили планові перевірки за домовленостями з Тегераном. Есламі розкритикував агентство за те, що воно не визнало ці інспекції, та звинуватив його у діях під тиском США й Ізраїлю для отримання інформації про пошкоджені об’єкти.

Обмеження співпраці з агентством

Парламент Ірану в червні 2025 року схвалив закон про призупинення співпраці з МАГАТЕ після ізраїльських і американських атак на ядерні об’єкти країни. Закон передбачає, що інспекції можливі за наявності гарантій безпеки та за погодженням Вищої ради національної безпеки Ірану.

У червні Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію із закликом до Тегерана надати дані про запаси збагаченого урану та допустити інспекторів для перевірки ядерних матеріалів. Агентство заявляло, що через обмежений доступ не може перевірити стан і місцезнаходження іранських запасів збагаченого урану. Тегеран наполягає, що його ядерна програма має виключно мирний характер.

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