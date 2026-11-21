В Ірані Корпус вартових ісламської революції показав відео підземного ракетного комплексу, де продемонстрували нову пускову установку, здатну запускати дві ракети на рідкому паливі. Про це повідомляє RMF24 із посиланням на Associated Press.

Багатокілометровий тунель

Запис оприлюднило іранське агентство Tasnim, а портал Iran International поширив його в соцмережі X. На кадрах видно високий тунель завдовжки кілька кілометрів. Уздовж нього розміщені сотні ракет і військова техніка.

За оцінкою AP, презентація мала продемонструвати ракетний потенціал Ірану на тлі попередніх заяв США про знищення іранського арсеналу.

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Повідомлення про інциденти в Ормузькій протоці

Того ж дня британська організація з безпеки мореплавства UKMTO повідомила, що вранці два танкери були уражені ракетами під час виходу з Перської затоки через Ормузьку протоку. Іранські військово-морські сили, зі свого боку, заявили, що до полудня танкер на схід від протоки натрапив на морську міну та загорівся.

Al Jazeera пов’язує посилення атак із заявами Тегерана про контроль над протокою та вимогою до суден погоджувати маршрути з іранською владою. AP зазначає, що Іран посилює атаки на судноплавство, прагнучи підвищити світові ціни на енергоносії та тиснути на США, які блокують іранські порти. За даними UKMTO, у тиждень, що завершився 18 листопада, рух суден через Ормузьку протоку був приблизно на 65% нижчим, ніж до війни.

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