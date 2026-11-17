0:00 / 0:00

Американська розвідка отримала інформацію про можливу підготовку Іраном нападів на представників адміністрації президента США Дональда Трампа у Вашингтоні. Серед сценаріїв, які, за даними спецслужб, розглядає Тегеран, — застосування так званої «брудної бомби» або хімічної зброї.

За інформацією телеканалу, іранська сторона опрацьовує можливі варіанти атак на американських посадовців. Водночас у США поки немає єдиної оцінки того, чи має Іран необхідні можливості для реалізації таких планів і чи готовий він вдатися до нападу.

Співрозмовники CNN зазначають, що наявні розвідувальні дані радше свідчать про опрацювання резервних сценаріїв, а не про безпосередню загрозу неминучої атаки.

Попри це, американські спецслужби звернули увагу на деталізацію можливих операцій. За їхніми даними, у планах визначено конкретні місця та потенційні цілі нападів.

«Брудна бомба» — це пристрій, який поєднує звичайну вибухівку з радіоактивними матеріалами. На відміну від ядерної зброї, він не спричиняє ядерного вибуху, однак може призвести до радіоактивного забруднення території.

За даними CNN, можливість застосування такого пристрою американські спецслужби розглядають як один із потенційних сценаріїв іранської атаки. Серед інших варіантів згадується використання хімічної зброї.

Водночас інформація про опрацювання можливого нападу не означає, що рішення про його здійснення вже ухвалено. Американська влада продовжує оцінювати достовірність розвідувальних даних, а також реальні можливості Тегерана.

Про це повідомляє видання CNN.

Американські розвідувальні органи виявили планування Іраном можливих атак на високопосадовців адміністрації президента Дональда Трампа у Вашингтоні, США. Йшлося про потенційне застосування радіоактивної брудної бомби або хімічної зброї.

Крім того, американські спецслужби отримали інформацію про ймовірну підготовку Іраном нападів на представників адміністрації президента Дональда Трампа у Вашингтоні. Серед можливих сценаріїв, які розглядає Тегеран, називають застосування «брудної бомби» або хімічної зброї.

Читай нас у