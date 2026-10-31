Іран розширить перелік цілей США та Ізраїлю на тлі загрози нової ескалації

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Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї доручив військовому командуванню країни підготуватися до можливого відновлення протистояння зі США та Ізраїлем.

Зокрема, він наказав розширити список потенційних цілей для ударів у відповідь.

Хаменеї звернувся до керівництва Корпусу вартових ісламської революції, армії та Генерального штабу збройних сил. Він наголосив, що Іран повинен бути готовим негайно й ефективно реагувати на загрози незалежно від їхнього характеру та географічного розташування.

Окремо верховний лідер доручив оновити перелік потенційних цілей, включивши до нього всі види американських та ізраїльських військових активів, які можуть опинитися в зоні досяжності іранських збройних сил.

Хаменеї назвав готовність до масштабного протистояння одним із ключових чинників стримування противників. Також він закликав військове командування посилити оборонні та ударні можливості країни за допомогою нових технологій.

Джерело: Bloomberg

Командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер представив президентові США Дональду Трампу військові варіанти дій щодо Ірану. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на The Wall Street Journal, який цитує американських посадовців та інших співрозмовників, обізнаних із перебігом зустрічі.

США можуть відновити масштабні удари по Ірану вже після проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада. За даними американських ЗМІ, військова авіація готується до можливих бойових дій, а Вашингтон попередив країни Перської затоки про ймовірну коротку, але інтенсивну військову кампанію. Водночас президент Дональд Трамп поки не ухвалив остаточного рішення про початок операції.

Іранські посадовці заявили про підготовку втручання у проміжні вибори у США 3 листопада, а також про спроби вплинути на парламентські вибори в Ізраїлі

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