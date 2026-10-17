Іран тимчасово зупинив експорт до Пакистану через санкції — Anadolu Agency

Іран тимчасово призупинив експорт товарів до Пакистану через труднощі з банківськими операціями, спричинені санкціями проти іранської банківської системи. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на іранське агентство Mehr.

Водночас імпорт товарів із Пакистану до Ірану триває, а спільний сухопутний кордон двох країн залишається відкритим.

Банківські обмеження

Голова транспортної комісії Тегеранської торговельної палати Пейман Санандаджі заявив, що пакистанські імпортери мають подавати через банківську систему Пакистану електронні форми для товарів, придбаних в Ірані.

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За його словами, санкції проти банківської системи Ірану ускладнили цей процес і створили проблеми як для іранських експортерів, так і для пакистанських імпортерів. Санандаджі також заперечив повідомлення про закриття одного з прикордонних переходів між Іраном і Пакистаном.

Імпорт до Ірану триває

Посадовець Тегеранської торговельної палати наголосив, що поставки з Пакистану до Ірану не припинилися. Він попередив, що за збереження банківських обмежень іранський експорт до Пакистану фактично залишатиметься зупиненим.

Банківський сектор Ірану перебуває під масштабними санкціями США, які обмежують операції з іранськими фінансовими установами. Такі обмеження також можуть наражати іноземні банки, що працюють із підсанкційними іранськими структурами, на американські заходи.

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