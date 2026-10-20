Іран відкинув заяви США про нестачу коштів у КВІР — Al Jazeera

Влада Ірану відкинула твердження США про те, що Корпус вартових ісламської революції (КВІР) не може платити своїм військовим, а пов’язані з Тегераном регіональні угруповання зазнають фінансових труднощів. Іранська сторона також заперечила, що країна нездатна підтримувати союзників у регіоні, повідомляє Al Jazeera.

Заяви американського командування

Командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер минулого тижня заявив, що військові удари та морська блокада південних портів Ірану завдали країні значних втрат. За його словами, США запобігли експорту іранської нафти на суму щонайменше 25 млрд доларів і сприяли замороженню близько 350 млн доларів у криптоактивах.

Купер також стверджував, що окремі пов’язані з Іраном збройні угруповання нібито затримують виплати бійцям, щоб спрямовувати кошти КВІР, який, за його твердженням, також не платить власним військовим. Американська сторона подає ці заяви як результат своєї кампанії проти Ірану.

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Стан економіки та підтримка союзників

Голова Центрального банку Ірану Абдолнасер Хемматі заявив, що економіка країни, попри тиск, демонструє стійкість, а заяви про її колапс є ілюзією. Водночас Світовий банк прогнозує скорочення іранської економіки на 7,7% у 2026–2027 фінансовому році.

Президент Масуд Пезешкіан у неділю визнав, що військові атаки та морська блокада створили для країни суттєві проблеми. Він заявив, що уряд покладається на внутрішні можливості, а управління споживанням дало змогу відмовитися від імпорту бензину, який за інших умов міг би коштувати 12 млрд доларів.

Керівник досліджень Близького Сходу та Північної Африки у Horizon Engage Майкл Найтс зазначив, що ліванська «Хезболла» та єменські хусити мають фінансові проблеми, однак продовжують отримувати від Ірану виплати й підтримку паливом. Старша наукова співробітниця Center for International Policy Негар Мортазаві вважає, що економічний тиск обмежує військові ресурси Ірану, але сам по собі не означає зміни стратегічних розрахунків КВІР або капітуляції Тегерана.

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