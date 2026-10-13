Іран викликав посла Британії через заяви про RAF Fairford — Anadolu Agency

Іран викликав британського посла в Тегерані Г'юго Шортера через заяви посадовців Великої Британії, які пов'язали Тегеран з інцидентом поблизу військової авіабази RAF Fairford на південному заході Англії. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на іранське державне агентство IRNA.

Позиція Тегерана

Посла прийняв помічник міністра закордонних справ Ірану та генеральний директор із питань Західної Європи Аліреза Юсефі. Він передав британській стороні рішучий протест Тегерана проти того, що Іран назвав безвідповідальним і руйнівним підходом Лондона.

Юсефі категорично відкинув звинувачення та заявив, що Велика Британія не може використовувати безпідставні твердження проти Тегерана, аби уникнути відповідальності за участь у військових атаках США та Ізраїлю на Іран. Він також звинуватив Лондон у наданні притулку групам і людям, ворожим до Тегерана.

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Вимога надати докази

Іранський представник зажадав, щоб Лондон якнайшвидше надав докази на підтвердження звинувачень щодо інциденту на RAF Fairford. За його словами, Іран серйозно перегляне відносини з Великою Британією, якщо таких доказів не буде надано. Шортер повідомив, що передасть позицію Тегерана британській владі.

Інцидент стався 27 вересня поблизу авіабази RAF Fairford, яку американські бомбардувальники використовували під час ударів по Ірану. Британська поліція затримала п'ятьох чоловіків за підозрою у терористичних злочинах і правопорушеннях, пов'язаних із вибухівкою, а згодом відпустила їх під заставу. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що інцидент із високою ймовірністю координувався в Ірані та майже напевно був спрямований Корпусом вартових ісламської революції. Лондон також запровадив санкції проти двох громадян Ірану.

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