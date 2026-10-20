Іран викликав посла Німеччини після вироку у справі про замах — Al Jazeera

Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла Німеччини Акселя Діттманна після того, як Берлін викликав іранського посла Маджида Нілі Ахмадабаді через справу про підготовку замахів на двох лідерів єврейських організацій у Німеччині. Тегеран відкинув причетність до змови та назвав звинувачення Берліна безпідставними політичними заявами, повідомляє Al Jazeera.

Вирок у Гамбурзі

Суд у Гамбурзі визнав винними громадянина Данії та громадянина Афганістану у плануванні нападів на президента головної організації, що представляє єврейську громаду Німеччини, Йозефа Шустера, а також на голову Німецько-ізраїльського товариства Фолькера Бека.

Громадянина Данії, якого частково ідентифікували як Алі Хассана С, засудили до восьми з половиною років ув’язнення. Його спільник з Афганістану отримав чотири з половиною роки позбавлення волі. Обох затримали в Данії минулого року, після чого екстрадували.

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Позиції Тегерана і Берліна

Суддя під час оголошення вироку заявив, що йдеться про терористичну діяльність, організовану Іраном, а іранська розвідувальна служба керувала діями засуджених. У МЗС Ірану заявили, що надання судової форми політичним звинуваченням не надає їм достовірності та підриває авторитет німецького правосуддя.

МЗС Німеччини повідомило, що не дозволить Тегерану погрожувати вільному суспільству. У відомстві також заявили, що замахи проти Шустера та Бека матимуть правові наслідки, і наголосили на неприпустимості нападів на єврейське життя та людей, які його захищають.

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