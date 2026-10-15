Іран заявив про пожежу на нафтовому танкері в Оманській затоці — Anadolu Agency

Іранські ВМС заявили про пожежу на нафтовому танкері в обмеженій зоні Оманської затоки на схід від Ормузької протоки. За твердженням флоту, судно намагалося пройти цією ділянкою з вимкненими системами відстеження.

Заява іранських ВМС

Під час патрулювання та спостереження військові виявили палаючий танкер, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на заяву, поширену іранським державним мовником IRIB. У ВМС Ірану стверджують, що судно намагалося пройти через несанкціоновану зону.

Іранська сторона не назвала танкер, його прапор або оператора та не повідомила про причини пожежі. Також немає даних про можливих постраждалих і стан екіпажу.

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Інциденти поблизу протоки

У ВМС Ірану заявили, що Ормузька протока перебуває під повним контролем і спостереженням їхніх сил та військово-морських сил Корпусу вартових ісламської революції. Раніше у вівторок іранський флот повідомляв про схожу пожежу на танкері на схід від протоки. За його версією, це судно також увійшло до обмеженої зони з вимкненими системами відстеження.

Водночас ВМС КВІР заявили, що контейнеровоз із понад 2 500 контейнерами затонув у середу після зіткнення з морською міною. За їхніми словами, судно намагалося пройти несанкціонованим маршрутом на південь від протоки. Ці повідомлення з’явилися на тлі напруженості між Іраном і США щодо судноплавства через Ормузьку протоку та запроваджених Іраном обмежень для комерційного судноплавства.

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