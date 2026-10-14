Влада Ірану заявила, що продовжить протидію супутниковому інтернету Starlink та не виключає нових обмежень доступу до глобальної мережі на тлі війни зі США та Ізраїлем. Про це повідомляє Al Jazeera.

Starlink, який не підпадає під жорстку систему інтернет-фільтрації в Ірані, заборонений у країні з міркувань національної безпеки. За користування або зберігання терміналів передбачене покарання від шести місяців до двох років ув’язнення, а за ввезення й розповсюдження пристроїв — до п’яти років. У разі поєднання цих дій зі звинуваченнями у шпигунстві або загрозі національній безпеці можливе й смертне покарання.

Starlink назвали інструментом війни

Секретар Вищої ради кіберпростору Мохаммад Амін Агхамірі назвав Starlink «інструментом війни» для ворогів Ірану. За його словами, сервіс може застосовуватися для управління, шпигунства та збору інформації. Він також заявив, що країна має кілька систем для блокування супутникових терміналів, одна з яких уже використовувалася під час протестів у січні.

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Експерт у сфері телекомунікацій із Тегерана, який говорив на умовах анонімності, розповів, що влада може застосовувати глушники з різними конфігураціями, підміняти GPS-координати для ускладнення активації нових пристроїв та виявляти протоколи, пов’язані зі Starlink. За його словами, термінали також намагаються перехоплювати за допомогою патрулів, пошуків дронами та рейдів на точки продажу.

Інтернет-відключення та контроль доступу

У 2026 році жителі Ірану пережили два тривалі відключення глобального інтернету: тритижневе під час загальнонаціональних протестів у січні та 88-денне на початку нинішньої війни. Речниця уряду Фатеме Мохаджерані визнала, що державні органи навмисно погіршують інтернет-з’єднання, пояснюючи це захистом людей, баз даних і цифрових сервісів від кібератак.

Агхамірі закликав громадян користуватися внутрішніми платформами, які працюють через Національну інформаційну мережу. Влада також розглядає модель диференційованого доступу, за якої окремі групи, зокрема дослідники, журналісти та підприємці, могли б отримувати захищений міжнародний доступ під час обмежень. В оприлюдненому політичному документі йдеться, що потенційно можуть розблокувати Google Play і WhatsApp, тоді як YouTube і Telegram мали б погодитися на умови, встановлені іранською владою.

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