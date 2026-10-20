Іран заявив про згоду Іраку вислати курдські опозиційні групи — The National

Посол Ірану в Багдаді Мохаммад Аль-Садег заявив, що Ірак погодився вислати з Іракського Курдистану іранські курдські опозиційні групи або передати їх Тегерану. Про це дипломат повідомив після засідання ірано-іракського спільного комітету з безпеки, що відбулося 19 жовтня в Багдаді, повідомляє The National.

Заява іранського посла

У дописі в X Аль-Садег заявив, що сторони домовилися «вивести елементи іранських сепаратистських терористичних груп із Курдистанського регіону Іраку або передати їх Ірану». Іракську делегацію на переговорах очолював радник з національної безпеки Касім Аль-Аббуді; у зустрічі також брали участь представники напівавтономного Курдистанського регіону.

Офіційне повідомлення Іраку про зустріч не містило згадки про можливе видворення чи передачу учасників цих груп. У ньому йшлося, що сторони обговорили виконання двосторонньої безпекової угоди, невирішені питання та відповідні шляхи їх розв’язання. Іракська влада, адміністрація Курдистанського регіону та Касім Аль-Аббуді одразу не коментували заяву іранського посла.

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Безпекова угода 2023 року

У березні 2023 року Багдад і Тегеран уклали безпекову угоду. За її умовами Ірак зобов’язався роззброїти іранські курдські опозиційні угруповання, перемістити їх далі від кордону з Іраном і не допускати використання іракської території для атак на сусідню державу.

Йшлося, зокрема, про Демократичну партію Іранського Курдистану, «Комалу», Партію вільного життя Курдистану та Партію свободи Курдистану. Вони мали здати важке озброєння та переїхати до таборів, розташованих далі від кордону. Іракські посадовці раніше повідомляли, що родини переселять до п’яти визначених таборів у Курдистанському регіоні, а Агентство ООН у справах біженців розглядатиме заяви про надання притулку.

Тегеран звинувачує ці організації в тероризмі та підбурюванні до заворушень. Частина угруповань базується на півночі Іраку ще з 1980-х років і домагається ширших прав для курдської меншини в Ірані. Багдад заявляв про переміщення бійців із прикордонних районів та закриття окремих штабів, однак Іран неодноразово називав ці заходи недостатніми й завдавав ударів безпілотниками та ракетами по таборах опозиції в провінціях Ербіль і Сулейманія.

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