Іран заявив про знищення американського MQ-9 над Ормузькою протокою — Anadolu Agency

Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про перехоплення та знищення американського безпілотника MQ-9 над Ормузькою протокою. За даними Anadolu Agency, іранська сторона стверджує, що дрон збили рано вранці у вівторок під час польоту над стратегічною водною артерією.

Заява Корпусу вартових ісламської революції

Як повідомило напівофіційне іранське агентство Fars, Корпус вартових ісламської революції назвав цей літальний апарат 54-м американським дроном MQ-9, який, за його твердженням, був знищений іранськими силами.

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Ситуація в Ормузькій протоці

Anadolu Agency пише, що США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану 28 лютого, а Тегеран у відповідь завдавав ракетних і дронових ударів у регіоні та фактично закрив Ормузьку протоку. Пізніше Вашингтон запровадив морську блокаду іранських портів. У червні США й Іран підписали меморандум про свободу судноплавства у протоці, однак його реалізація зупинилася через розбіжності щодо безпеки на цьому водному шляху.

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