Іран запропонував США відкрити Ормузьку протоку за сім днів — Asharq Al-Awsat

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що пропозиція Тегерана Сполученим Штатам щодо відкриття Ормузької протоки протягом семи днів залишається чинною. Про це 18 жовтня повідомляє Asharq Al-Awsat.

Умови Тегерана

За словами Арагчі, Вашингтон має прийняти умови Ірану. Міністр повідомив про це іранським медіа.

Ормузька протока є стратегічною водною артерією. Арагчі сказав, що в разі згоди США на умови Тегерана протоку можуть відкрити протягом шести днів.

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Переговори на сьомий день

На сьомий день після прийняття умов Ірану, за словами глави іранського МЗС, мають відновитися переговори між Сполученими Штатами та Іраном.

Таким чином, озвучена Тегераном пропозиція передбачає відкриття протоки та подальше поновлення контактів між американською й іранською сторонами.

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