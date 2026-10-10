Іран зберіг виробництво ракет і дронів, повідомив Bloomberg — RMF24

Іран зберіг можливості виробляти ракети та безпілотники попри вісім місяців американсько-ізраїльської кампанії авіаударів. Про це з посиланням на західних посадовців повідомляє RMF24, переказуючи дані Bloomberg.

За інформацією агентства, Тегеран усе ще має значні запаси озброєнь, а підприємства, що продовжують працювати, дають змогу відносно швидко поповнювати витрачені резерви. Іран, зокрема, має значну кількість балістичних ракет і озброєння для ураження морських цілей.

Заяви про російські постачання

Один із посадовців, якого цитує Bloomberg, також заявив, що Росія постачає Ірану додаткові ракети. Міністерство оборони Російської Федерації — держави-агресора — не відповіло на запити Bloomberg щодо цієї інформації.

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Дані західних джерел суперечать оцінці адміністрації президента США Дональда Трампа. Вашингтон заявляє, що бомбардування знищили іранський сектор виробництва озброєнь. Наприкінці вересня міністр оборони США Піт Гегсет сказав, що Іран утратив здатність виробляти озброєння, і Білий дім дотримується цієї позиції.

Запаси та ризики в Ормузькій протоці

За підрахунками Bloomberg Economics, від початку конфлікту Іран випустив понад 2 тисячі балістичних ракет і застосував більш як 4 тисячі безпілотників Shahed. Ще в червні західні розвідки оцінювали, що країна зберегла приблизно 75% довоєнних запасів озброєнь.

Аналітики також вказують на можливе посилення атак на торговельні судна протикорабельними ракетами. На їхню оцінку, такі ракети відносно просто виробляти, а запаси можуть зберігатися у гірських районах півдня Ірану. Британські ВМС повідомили, що протягом минулого тижня в районі Ормузької протоки атакували щонайменше десять суден. Трамп заявив, що США не відновлюватимуть ударів по Ірану до листопадових виборів до Конгресу.

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