Іран змінив тактику атак на судна, заявили посадовці — The Japan Times

Іран почав застосовувати нову тактику проти суден, що проходять Ормузькою протокою, заявили двоє високопосадовців країни. За їхніми словами, Тегеран прагне зберегти високі світові ціни на нафту та вплинути на проміжні вибори у США. Про це повідомляє The Japan Times, який опублікував матеріал Reuters.

Співрозмовники не розкрили деталей нової стратегії. Один із них сказав, що приблизно десять днів тому Іран почав по-іншому діяти проти кораблів, які вважає порушниками встановлених ним обмежень. За словами посадовців, змінилися характер і темп атак, а рішення про це ухвалили на найвищому рівні іранського керівництва.

Інциденти в районі протоки

До початку війни через Ормузьку протоку проходило близько п’ятої частини світової торгівлі нафтою та скрапленим природним газом. Після ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого Тегеран намагався встановити контроль над водним шляхом, обмежуючи судноплавство. Погрози й атаки суттєво скоротили рух через протоку та сприяли підвищенню цін на нафту, хоча частина вантажів і далі проходила цим маршрутом.

За аналізом джерел у сфері морської безпеки та повідомленнями британської організації United Kingdom Maritime Trade Operations, за останні 48 годин у районі Ормузької протоки сталося щонайменше п’ять інцидентів із танкерами та іншими комерційними суднами, зокрема із застосуванням безпілотників. За даними Міжнародної морської організації, цей показник приблизно відповідав темпу атак 3–5 жовтня та свідчив про нову ескалацію.

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Спостерігачі та розширення операцій

Американський військовий посадовець, який говорив на умовах анонімності, заявив про одну зі змін у тактиці Ірану. За його словами, після знищення США значної частини іранських радіолокаційних можливостей Корпус вартових ісламської революції почав використовувати беззбройних спостерігачів у малих човнах для виявлення потенційних цілей, зокрема кораблів ВМС США.

Цей посадовець також повідомив, що минулого тижня американські військові виявили іранських спостерігачів на судні типу дау, які нібито передавали дані про цілі Корпусу вартових ісламської революції. Американські сили наказали людям залишити судно, після чого знищили його. За його словами, жертв не було.

Іранські посадовці також заявили про намір розширити район операцій за межі Ормузької протоки — до Оманської затоки та інших вод. Морські джерела з безпеки вказують, що останніми днями судна ставали цілями також поблизу Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. Водночас Об’єднаний морський інформаційний центр під проводом ВМС США у своїй останній оцінці назвав загрозу для торговельного судноплавства в Ормузькій протоці «серйозною» — це другий найвищий рівень.

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