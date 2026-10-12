Іранські дрони атакували табір KDPI в іракському Кої — Jerusalem Post

Іранські безпілотники атакували табір «Азаді» Демократичної партії Іранського Курдистану (KDPI) у місті Коя в Курдистанському регіоні на півночі Іраку. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на заяву партії та місцеві курдські медіа.

KDPI заявила, що один дрон уразив табір о 12:01. За даними Rudaw, по об’єкту в окрузі Коя провінції Ербіль ударили два безпілотники. Високопосадовець партії та джерело у сфері безпеки повідомили виданню про матеріальні збитки, водночас загиблих і поранених не було.

Табір евакуювали перед ударом

Як зазначає Rudaw, табір евакуювали до атаки, тому на його території нікого не залишилося. Джерело у сфері безпеки також підтвердило другий удар безпілотника по цьому самому місцю.

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У KDPI назвали цей напад 175-ю атакою Ісламської Республіки Іран проти партії. Правозахисна організація Hana Human Rights, яка відстежує порушення прав людини в Іранському Курдистані, заявила, що ціллю стали один із таборів, де проживають родини членів KDPI. За її інформацією, безпілотники вилетіли з Піраншехра в Ірані.

Заяви курдської опозиції

Речник KDPI Халід Азізі заявив Rudaw, що партія не бачить потреби перекидати озброєні підрозділи до Іранського Курдистану, оскільки курдські опозиційні групи та їхні прихильники в Ірані ведуть цивільну боротьбу. За його словами, партія обговорювала це питання з урядом Іраку та владою Курдистанського регіону й зобов’язалася не перетворювати Іракський Курдистан або Ірак на тиловий фронт.

Раніше KDPI захистила Альянс політичних сил Іранського Курдистану, про створення якого оголосили в лютому. Об’єднання кількох іранських курдських опозиційних груп партія назвала політичним рішенням для координації та співпраці. Іран називає ці групи терористичними.

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